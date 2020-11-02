«Барселона» может продать тер Штегена в «Баварию»

«Барселона» может продать голкипера Марка-Андре тер Штегена в летнее трансферное окно, сообщает TodoFichajes.

По данным источника, каталонский клуб рассматривает возможность продажи голкипера в «Баварию» из-за тяжёлой экономической ситуации, в которой находится команда. Мюнхенцы ранее уже рассматривали возможность приобретения игрока и в летнее трансферное окно могут предпринять попытку осуществить сделку.

За каталонскую команду тер Штеген выступает с 2014 года. Ранее он защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии». В сезоне-2019/2020 тер Штеген провёл за «Барселону» 46 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 50 голов, отстояв на ноль в 17 встречах. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.