«Барселона» может продать тер Штегена в «Баварию»
«Барселона» может продать голкипера Марка-Андре тер Штегена в летнее трансферное окно, сообщает TodoFichajes.
По данным источника, каталонский клуб рассматривает возможность продажи голкипера в «Баварию» из-за тяжёлой экономической ситуации, в которой находится команда. Мюнхенцы ранее уже рассматривали возможность приобретения игрока и в летнее трансферное окно могут предпринять попытку осуществить сделку.
За каталонскую команду тер Штеген выступает с 2014 года. Ранее он защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии». В сезоне-2019/2020 тер Штеген провёл за «Барселону» 46 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 50 голов, отстояв на ноль в 17 встречах. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.
Марк-Андре тер Штеген впервые с августа приступил к тренировкам в общей группе «Барселоны»
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