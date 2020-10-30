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Марк-Андре тер Штеген впервые с августа приступил к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Марк-Андре тер Штеген впервые с августа приступил к тренировкам в общей группе «Барселоны»
Футбол / Испания 0

28-летний немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген впервые с августа приступил к тренировкам в общей группе каталонского клуба, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Свою последнюю встречу тер Штеген провёл в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/2020 с мюнхенской «Баварией», завершившейся разгромным поражением каталонцев со счётом 2:8. После чего вратарь перенёс операцию на колене и занимался восстановлением.

Публикация доступна в «твиттере» «Барселоны».

Отмечается, что к частичным тренировкам приступил и 26-летний защитник сборной Франции Самуэль Юмтити, не выходивший на поле с июня.

В сезоне-2019/2020 тер Штеген провёл за «Барселону» 46 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 50 голов, отстояв на ноль в 17 встречах.

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