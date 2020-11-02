Гвардиола: Жезус в строю, Агуэро может не сыграть с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции в преддверии игры 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» поделился информацией о состоянии здоровья нападающих Габриэля Жезуса и Серхио Агуэро.



Испанский специалист сообщил, что Жезус, который не играет из-за травмы с конца сентября, начал тренировки вместе с командой. Также Пеп заявил, что Агуэро сможет вернуться на поле после перерыва на матчи сборных.



«Жезус провёл всего лишь одну тренировку. Мы рады, что он вернулся.



Мы не хотим делать шаг назад. Не знаю, сможет ли Серхио сыграть против «Ливерпуля», но после международной паузы он будет готов», – приводит слова испанского специалиста Sky Sports.



Игра «Манчестер Сити» — «Олимпиакос» состоится завтра, 3 ноября, начало — в 23:00 мск.