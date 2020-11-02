Бывший гендиректор «Химок» Иванов стал директором спортивного департамента ФНЛ

Бывший гендиректор «Химок» Василий Иванов сообщил, что занял новую должность в руководстве Футбольной национальной лиги.

«Сегодня был назначен директором спортивного департамента ФНЛ», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Иванов покинул «Химки» после неудачного старта команды в новом сезоне. Тогда же в команде сменился главный тренер, место Дмитрия Гунько занял Игорь Черевченко.

Турнирную таблицу ФНЛ после 19 туров возглавляет «Нижний Новгород», набравший 42 очка. Второе место занимает московское «Торпедо» (40). Столько же очков у «Оренбурга», располагающегося на третьем месте. Четвёртое место, позволяющее сыграть в стыковых матчах, занимают «Крылья Советов» (39).