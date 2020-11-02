«Фулхэм» одержал первую победу после возвращения в АПЛ

Сегодня, 2 ноября, состоялся матч 7-го тура английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Вест Бромвич Альбион». Встреча проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой «дачников» со счётом 2:0.



Счёт был открыт на 26-й минуте — ямайский нападающий хозяев Бобби Рид головой замкнул скидку лидера атак «Фулхэма» Александра Митровича.



На 30-й минуте защитник хозяев Ола Эйна увеличил преимущество «Фулхэма» (2:0). 24-летний нигериец неотразимо пробил с левой ноги в дальнюю «девятку» ворот, защищаемых Сэмом Джонстоном.



До конца встречи счёт не изменился. Это первая победа «Фулхэма» после возвращения в АПЛ.



После сегодняшнего матча «дачники», набрав 4 очка, поднялись на 17-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Бромвич» (3) опустился на 18-е место.