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«Фулхэм» одержал первую победу после возвращения в АПЛ

«Фулхэм» одержал первую победу после возвращения в АПЛ
Футбол / Англия 0

Сегодня, 2 ноября, состоялся матч 7-го тура английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Вест Бромвич Альбион». Встреча проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой «дачников» со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 26-й минуте — ямайский нападающий хозяев Бобби Рид головой замкнул скидку лидера атак «Фулхэма» Александра Митровича.

На 30-й минуте защитник хозяев Ола Эйна увеличил преимущество «Фулхэма» (2:0). 24-летний нигериец неотразимо пробил с левой ноги в дальнюю «девятку» ворот, защищаемых Сэмом Джонстоном.

До конца встречи счёт не изменился. Это первая победа «Фулхэма» после возвращения в АПЛ.

После сегодняшнего матча «дачники», набрав 4 очка, поднялись на 17-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Бромвич» (3) опустился на 18-е место.

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
02 ноября 2020, понедельник. 20:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 0
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
1:0 Рид – 26'   2:0 Эйна – 30'
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