36-летний Матьё Фламини, не играющий больше года, может вернуться в Италию
36-летний полузащитник Матьё Фламини вызвал интерес итальянской «Брешии», сообщает monza-news.it.
По информации источника, французский хавбек предлагал свои услуги «Монце», однако стороны не смогли договориться. У Матьё есть опыт выступлений в Италии, футболист защищал цвета «Милана» с 2008 по 2013 год, стал чемпионом страны в сезоне-2010/2011 и обладателем Суперкубка в 2011 году.
Весь прошлый сезон Фламини провёл в статусе свободного агента. Последним клубом француза является «Хетафе» (2018-2019). Он провёл за команду 18 матчей в Примере, не отличившись результативными действиями.
За свою карьеру футболист также выступал за «Арсенал» (с 2004 по 2008, а также с 2013 по 2016), «Марсель» (с 2003 по 2004) и «Кристал Пэлас» (2016-2017).
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