Врач Марадоны рассказал о состоянии здоровья Диего

Леопольдо Луке, личный врач легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны, рассказал о состоянии здоровья тренера. По его словам, Диего намерен уже 8 ноября руководить своей командой «Химнасия и Эсгрима» в матче с «Велес Сарсфилд».

«Он больнице, потому что сам захотел приехать. Его жизни ничего не угрожает, мы не приехали сюда из-за какой-то срочности.

Скоро Диего будет намного лучше. Его госпитализировали на три дня, чтобы он восстановил водный баланс. Ему проведут несколько осмотров, мы хотим внимательно проследить за ним. Он хочет руководить командой уже в воскресенье. Перед тем, как приехать в госпиталь, он сказал: «Послушайте, мне нужно работать в воскресенье». Я заверил его, что он будет работать.

Пока ему лучше побыть здесь. Если он будет чувствовать себя лучше и захочет покинуть больницу, он может сделать это в любой момент, переводить его никуда не будут", — цитирует Луке TNT Sports.