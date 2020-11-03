Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Врач Марадоны рассказал о состоянии здоровья Диего

Врач Марадоны рассказал о состоянии здоровья Диего
Футбол / Южная Америка 0

Леопольдо Луке, личный врач легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны, рассказал о состоянии здоровья тренера. По его словам, Диего намерен уже 8 ноября руководить своей командой «Химнасия и Эсгрима» в матче с «Велес Сарсфилд».

«Он больнице, потому что сам захотел приехать. Его жизни ничего не угрожает, мы не приехали сюда из-за какой-то срочности.

Скоро Диего будет намного лучше. Его госпитализировали на три дня, чтобы он восстановил водный баланс. Ему проведут несколько осмотров, мы хотим внимательно проследить за ним. Он хочет руководить командой уже в воскресенье. Перед тем, как приехать в госпиталь, он сказал: «Послушайте, мне нужно работать в воскресенье». Я заверил его, что он будет работать.

Пока ему лучше побыть здесь. Если он будет чувствовать себя лучше и захочет покинуть больницу, он может сделать это в любой момент, переводить его никуда не будут", — цитирует Луке TNT Sports.

Диего Марадона госпитализирован в Аргентине
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020