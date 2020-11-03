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Килиан Мбаппе и ещё 4 футболиста «ПСЖ» пропустят матч с «РБ Лейпциг»

Килиан Мбаппе и ещё 4 футболиста «ПСЖ» пропустят матч с «РБ Лейпциг»
Футбол / Лига чемпионов 0

Пять футболистов «Пари Сен-Жермен» пропустят матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», сообщается на официальном сайте парижского клуба.

Нападающий Килиан Мбаппе был заменён в матче 9-го тура Лиги 1 с «Нантом». Сообщается, что у него мышечный дискомфорт в правом подколенном сухожилии, он не полетел в Германию. Его диагноз будет пересмотрен в течение 48 часов.

Неймар продолжает восстановление после травмы приводящих мышц, бразилец вернётся на поле после перерыва на матчи сборных. В это же время к команде должны присоединиться Марко Верратти (восстановление после травмы четырёхглавой мышцы), Юлиан Дракслер и Мауро Икарди.

Встреча «ПСЖ» с «РБ Лейпциг» пройдёт завтра, 4 ноября. Начало — в 23:00 мск.

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