Экс-игрок сборной Нидерландов и «ПСЖ» ван дер Вил страдает от панических атак

32-летний экс-игрок сборной Нидерландов, «Аякса» и французского «Пари Сен-Жермен» Грегори ван дер Вил рассказал о проблемах со здоровьем.

«Как профессиональный футболист, я всегда испытывал давление, чтобы показать себя с лучшей стороны, независимо от того, как я на самом деле себя чувствовал. Я всегда убираю свои эмоции в сторону, и это то, что накопилось за все эти годы. Разочарование, гнев, печаль — я отложил всё это в сторону и просто продолжал свою жизнь и карьеру.



Наконец-то у меня сложился отличный год в Торонто. Я любил команду, любил людей и город. Я представлял, что буду играть и жить в Торонто ещё как минимум 5-6 лет. Потом, откуда ни возьмись, мне пришлось уйти из-за профессионального и здорового разговора с тренером, который мне очень понравился. Это до сих пор очень больно.



В то время я продолжал идти и не понимал, что это со мной сделало эмоционально. Вдобавок ко всему это чувство незнания того, «что будет дальше» в моей жизни. Каждый день просыпаться и не знать, что делать, убивало. Я перешёл от рутинной жизни тренировок каждый день и еженедельных матчей к отсутствию целей или распорядка. Через полгода у меня начались панические атаки.



Я пытаюсь вернуться на поле, несмотря ни на что, и мне очень повезло, что я нашёл клуб, который готов помочь мне в этом. «Валвейк» принял меня с распростёртыми объятиями и предложил помочь мне во всём. Я ещё не с ними, но я упорно трудился каждый день, чтобы совершить возвращение. Я не уверен, что это произойдёт, но время покажет. Независимо от результата, я очень благодарен за потрясающую помощь, которую я получаю от всех в клубе.



Это был непростой год для меня, но сейчас я чувствую себя намного лучше, и я очень рад тому, что нас ждёт впереди», — цитирует ван дер Вила Daily Mail.



Напомним, что ван дер Вил провёл 42 встречи в составе сборной Нидерландов и 379 игр на клубном уровне. С марта 2019 года он находится в статусе свободного агента.