Широков: Семак не развивает ни «Зенит», ни себя. У них футбол — бей вперёд, игра придёт

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о нынешнем положении петербургской команды, а также высказался о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке.



«С «Зенитом» не происходит ничего такого, что нельзя было бы предсказать. Все давно об этом говорили, команда не развивалась. Была надежда, что после второго чемпионства поменяют манеру игры, к которой все уже приспособились. Нужно что-то менять, но пока идей не видно.



Семак не развивает «Зенит», к сожалению для него, и сам как тренер не развивается. Был первый хороший сезон, а затем стагнация. Мне кажется, он должен и может больше давать. Не знаю, с чем связано, что они так остановились и играют в футбол условной «Уфы» – бей вперёд, игра придёт. Это не для «Зенита», — сказал Широков в видео на канале журналиста Василия Конова в YouTube.

Дзюба не играет полтора матча, а вокруг говорят про конфликт с Семаком. Всё серьёзно? А Артём выйдет?