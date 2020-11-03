Азмун, Малком и ещё три футболиста «Зенита» пропустят матч с «Лацио»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов в преддверии матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Лацио».

«Артём Дзюба сможет сыграть, он готов. Азмун занимается по индивидуальной программе, он не готов. Дриусси не готов, Малком продолжает лечение. Мусаев также получил повреждение. Чистяков не заявлен на Лигу чемпионов УЕФА. Это игроки, которые действительно не смогут помочь нам завтра.



Должны сделать всё возможное, что мы можем на сегодняшний день, чтобы добиться победы. Естественно, вопрос баланса всегда стоит, как и состава, и всех других факторов. Но все, кто выйдет на футбольное поле, отдадут все силы. А дальше — это футбол. Будем надеяться, что удача будет на нашей стороне», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Встреча «Зенит» — «Лацио» пройдёт завтра, 4 ноября. Начало — в 20:55 мск.