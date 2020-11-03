Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз отрицает выдвинутые ему обвинения в избиении своей девушки. Об этом сообщает представитель футболиста.

«Мистер Гиггз отрицает все обвинения. Он сотрудничает с полицией и будет продолжать помогать им в расследовании», — цитирует представителя Гиггза Goal.

Ранее стало известно, что пресс-служба сборной Уэльса отложила пресс-конференцию из-за ареста Гиггза. Наставник должен был присутствовать на мероприятии, чтобы объявить состав сборной на матчи с США, Ирландией и Финляндией.



По информации британских СМИ, Кейт Гревилл, подруга Гиггза, сама вызвала полицию, которая и арестовала главного тренера сборной Уэльса. Это не первый скандал, связанный с личной жизнью, в который попадает Райан Гиггз. В 2018 году стало известно, что валлиец изменял своей жене с супругой своего родного брата и с другими женщинами.