Василий Кикнадзе: закончим группу и потом поговорим. Сорри

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отказался обсуждать результаты команды в Лиге чемпионов УЕФА. Функционер предложил вернуться к этому вопросу после окончания группового этапа.

«Закончим группу и потом поговорим. Сорри», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

3 ноября «Локомотив» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Атлетико» со счётом 1:1. Единственный мяч в составе москвичей забил с пенальти Антон Миранчук.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Атлетико».

«Локомотив» после трёх туров занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Москвичи набрали два очка. «Атлетико» (4) — на втором месте.