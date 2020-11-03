Василий Кикнадзе: закончим группу и потом поговорим. Сорри
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отказался обсуждать результаты команды в Лиге чемпионов УЕФА. Функционер предложил вернуться к этому вопросу после окончания группового этапа.
«Закончим группу и потом поговорим. Сорри», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
3 ноября «Локомотив» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Атлетико» со счётом 1:1. Единственный мяч в составе москвичей забил с пенальти Антон Миранчук.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Атлетико».
«Локомотив» после трёх туров занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Москвичи набрали два очка. «Атлетико» (4) — на втором месте.
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