Мещеряков: «Локомотиву» в чём-то повезло, у «Атлетико» мощная команда

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» (1:1).

«Мы уже говорили, что «Атлетико» будет сюда приезжать, пока мы их не обыграем. Так что придётся ещё раз приехать. Будем стараться в следующей Лиге чемпионов, будем работать. С такими командами можно добиваться чего-то только при полной самоотдаче. В чём-то повезло.

Такой результат повышает шансы «Локомотива», что будем биться в следующем матче. Все игроки, тренеры говорят, что текущий график экстремальный. Перерывы нужны.



Играть надо и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Разговоры с командой об этом идут. Не мне оценивать качество игры, пусть специалисты это делают. С представителями «Баварии» общались, с «Атлетико» вообще мы почти родственники. И у них мощная команда, и у нас неплохая", — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.