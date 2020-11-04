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«Манчестер Сити» одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов, разгромив «Олимпиакос»

«Манчестер Сити» одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов, разгромив «Олимпиакос»
Футбол / Лига чемпионов 0

В Манчестере на стадионе «Этихад» завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» на своём поле разгромил «Олимпиакос» со счётом 3:0.

Уже на 12-й минуте Ферран Торрес вывел «горожан» вперёд. Следующего гола зрителям пришлось ждать практически до самого конца матча. На 81-й минуте Габриэл Жезус удвоил преимущество хозяев. А третий мяч в этой встрече забил на 90-й минуте Жоау Канселу.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Олимпиакос».

Английский клуб одержал уже третью победу на групповом этапе. Набрав девять очков, «горожане» возглавляют турнирную таблицу. «Порту», набрав шесть очков, занимает второе место. «Олимпиакос» (3) располагается на третьей строчке, а «Марсель» (0) — на четвёртой.

Лига чемпионов. Группа C. 3-й тур
03 ноября 2020, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Торрес – 12'   2:0 Жезус – 81'   3:0 Канселу – 90'
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