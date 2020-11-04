Клопп: против Мане, Жоты и Салаха защищаться сегодня было невозможно

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу своей команды над итальянской «Аталантой» (5:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы продемонстрировали тот уровень игры, который нам был нужен. Мои ребята провели великолепный матч, защита и атака были на невероятно высоком уровне. Организация игры в средней линии, желание, чтение игры. Это топ!
Когда выигрываешь со счётом 5:0 и можешь забить ещё — это супер. Но Алиссон при этом сделал три сэйва мирового уровня. Сегодня сопернику было тяжело играть против нас. Вряд ли сегодня кто-то мог бы нормально отыграть в защите против Мане, Мо Салаха и Диогу Жоты, так что дело было не в тактике или нашей системе, а в команде", — приводит слова Клоппа ВВС.
- 4 ноября 2020
-
02:28
-
02:03
-
01:50
-
01:39
-
01:20
-
01:03
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:49
-
00:24
-
00:23
-
00:14
-
00:06
- 3 ноября 2020
-
23:52
-
23:51
-
23:39
-
23:31
-
23:30
-
23:22
-
23:20
-
23:18
-
23:05
-
23:02
-
22:48
-
22:44
-
22:24
-
22:06
-
21:57
-
21:49
-
21:49
-
21:39
-
21:25
-
21:22
-
21:16