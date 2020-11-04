Клопп: против Мане, Жоты и Салаха защищаться сегодня было невозможно

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу своей команды над итальянской «Аталантой» (5:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы продемонстрировали тот уровень игры, который нам был нужен. Мои ребята провели великолепный матч, защита и атака были на невероятно высоком уровне. Организация игры в средней линии, желание, чтение игры. Это топ!



Когда выигрываешь со счётом 5:0 и можешь забить ещё — это супер. Но Алиссон при этом сделал три сэйва мирового уровня. Сегодня сопернику было тяжело играть против нас. Вряд ли сегодня кто-то мог бы нормально отыграть в защите против Мане, Мо Салаха и Диогу Жоты, так что дело было не в тактике или нашей системе, а в команде", — приводит слова Клоппа ВВС.