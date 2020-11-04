«Ливерпуль» разгромил «Аталанту» без Миранчука в матче Лиги чемпионов — 5:0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» принимала «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой гостей со счётом 5:0.
На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. На 33-й минуте Жота оформил дубль и упрочил преимущество гостей. В начале второго тайма, на 47-й минуте, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах довёл счёт до разгромного. Через 2 минуты нападающий Садио Мане забил четвёртый гол «Ливерпуля». На 54-й минуте Жота оформил хет-трик.
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на эту встречу, однако на поле не появился.
В другом матче группы D «Мидтьюлланн» принимал «Аякс». Встреча, прошедшая на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания), завершилась победой гостей со счётом 2:1.
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