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«Ливерпуль» разгромил «Аталанту» без Миранчука в матче Лиги чемпионов — 5:0

«Ливерпуль» разгромил «Аталанту» без Миранчука в матче Лиги чемпионов — 5:0
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» принимала «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. На 33-й минуте Жота оформил дубль и упрочил преимущество гостей. В начале второго тайма, на 47-й минуте, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах довёл счёт до разгромного. Через 2 минуты нападающий Садио Мане забил четвёртый гол «Ливерпуля». На 54-й минуте Жота оформил хет-трик.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на эту встречу, однако на поле не появился.

В другом матче группы D «Мидтьюлланн» принимал «Аякс». Встреча, прошедшая на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания), завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур
03 ноября 2020, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
0 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Жота – 16'   0:2 Жота – 33'   0:3 Салах – 47'   0:4 Мане – 49'   0:5 Жота – 54'
Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур
03 ноября 2020, вторник. 23:00 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
1 : 2
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 Антони – 1'   0:2 Тадич – 13'   1:2 Драйер – 18'
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