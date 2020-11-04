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Экс-игрок «Ювентуса»: Роналду не уважает ни товарищей по команде, ни итальянцев

Экс-игрок «Ювентуса»: Роналду не уважает ни товарищей по команде, ни итальянцев
Футбол / Италия 0

Бывший защитник «Ювентуса» Паскуале Бруно раскритиковал португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Он невежественен. Он был в Италии два года и ещё не научился говорить на нашем языке… Использует испанский, чтобы выразить себя. Он не уважает ни своих товарищей по команде, ни итальянцев», — приводит слова Бруно Calciomercato со ссылкой на Tiki Taka.

Португалец перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в трёх матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Португалии сыграл 167 матчей и забил 101 гол.

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