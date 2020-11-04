«Нужно умереть, чтобы была красная». Слуцкий раскритиковал судью после вылета из Кубка

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал главного арбитра матча заключительного тура группового этапа Кубка России со «СКА-Хабаровск» (0:1) Павла Шадыханова, решившего не удалять с поля нападающего Владислава Брагина за удар локтем в лицо полузащитника Дарко Йевтича, после которого тот потерял сознание.



«По версии арбитра, игрок, наверное, должен был умереть на футбольном поле, чтобы соперник заслужил удаление. На мой взгляд, когда локтем футболист другой команды разбивает нос и человек теряет сознание, ну… Повторюсь, нужно, наверное, чтобы он его убил, чтобы была красная. На мой взгляд, это красная карточка.



Не пытаюсь винить судью в поражении, но именно в эпизоде с Йевтичем была красная карточка. Сейчас врачи дали разрешение Дарко лететь в самолёте, до этого боялись кровоизлияния в мозг. На данный момент у него перелом носа и очень сильное сотрясение мозга», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».

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