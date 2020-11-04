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«Рубин» сообщил о состоянии Дарко Йевтича, потерявшего сознание после удара локтем

«Рубин» сообщил о состоянии Дарко Йевтича, потерявшего сознание после удара локтем
Футбол / Кубок России 0

«Рубин» в своём официальном «твиттере» сообщил о состоянии полузащитника Дарко Йевтича, получившего травму головы в матче заключительного тура группового этапа Кубка России со «СКА-Хабаровск».

На 22-й минуте встречи Йевтич получил удар локтем в лицо от нападающего Владислава Брагина и упал на газон. У футболиста открылось рассечение. После длительной паузы он рухнул на поле без сознания, но был приведён в чувство медиками.

«У Йевтича диагностировано тяжёлое сотрясение и сломана кость носа. После госпитализации Дарко чувствует себя удовлетворительно и уже присоединился к команде. Здоровья, Дарко!» — говорится в сообщении казанского клуба.

«СКА-Хабаровск», набрав 6 очков, занял первое место в 9-й группе Кубка России и вышел в плей-офф соревнований, где сыграет в 1/8 финала. «Рубин» (3) финишировал вторым и вылетел из турнира. На последней строчке расположился «Черноморец» (0).

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