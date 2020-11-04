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«Без него нас бы не было в Лиге чемпионов». Клопп заступился за Фирмино

«Без него нас бы не было в Лиге чемпионов». Клопп заступился за Фирмино
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о призывах отправить нападающего Роберто Фирмино в запас в связи с хорошей формой форварда Диогу Жоты. Португалец отметился хет-триком в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (5:0).

«Головная боль при выборе состава? Хорошая игра моих футболистов никогда не вызывает у меня головную боль! Решение по составу на матч с «Аталантой» понятно. Имело смысл выпустить Диогу, в первую очередь чтобы увидеть, в какой хорошей форме он находится, а во вторую – из-за стиля «Аталанты» и её оборонительной игры. Нам нужно было использовать набор качеств Жоты.

Но иногда наш мир предстаёт не в лучшем свете. Стоит кому-нибудь засверкать, мы тут же начинаем говорить о другом футболисте, который по ощущениям провёл 500 матчей подряд. Без Бобби Фирмино мы бы даже не играли в Лиге чемпионов. Он будет в команде. Очень многие люди на вопрос «Что делает «Ливерпуль» особенным?» ответят: «То, как играет Бобби Фирмино», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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