«Ливерпуль» использовал лучшее качество «Аталанты» против неё

Признайтесь, вам ведь тоже нравится «Аталанта». Трудно найти человека, которому не нравится, разве что соседям из «Альбинолеффе», но и они просто завидуют. Маленькая команда из маленького города с маленькими деньгами и провинциальным тренером ворвалась в элиту европейского футбола красиво: не в автобусе, а через контроль мяча, агрессивный прессинг и сложные комбинации на флангах. Играя в футбол, как большой клуб, «Аталанта» добилась больших результатов, дважды подряд вышла в Лигу чемпионов, стала мейнстримом и вызвала ещё больше массовой любви.

Сейчас более-менее любой болельщик, который смотрит итальянский футбол чаще раза в месяц, знает, чем именно уникальна команда Джан Пьеро Гасперини. Но я всё-таки коротко напомню ещё раз, потому что это важно в контексте итогового счёта матча. «Аталанта» прессингует не зонно, а персонально, разбирает всех соперников по одному. Игроки «Аталанты» постоянно передают друг другу соперников. Схема часто ломается, но принцип игры для Гасперини важнее: не давать пасовать, не давать предлагать себя под передачи.

«Аталанта» — особенная команда. Это огромный шанс и огромное испытание для Миранчука «Аталанта» отличается не только от клубов РПЛ, но и от итальянских.

Если представить обычный пас как путешествие мяча из точки А в точку Б, то «Аталанта» атакует обе точки одновременно. Это драйвово, динамично и смело. А ещё это предсказуемо. Идеи Гасперини ни в коем случае не устарели, но чем большего успеха добивается его команда, тем больше вероятность, что под неё будут подстраиваться. «Ливерпуль» подстроился.



Персональный прессинг не только убивает розыгрыш соперников – если пас всё-таки проходит, персональный прессинг может привести к опасному раскладу в защите: к численному равенству с игроками атаки. Плюс ещё есть риск, что атака будет развиваться быстро и защитникам придётся разворачиваться. Каждая такая ситуация – потенциальный голевой момент.



«Ливерпуль» этим воспользовался. Вингеры и полузащитники постоянно менялись местами, чтобы затруднить передачу игроков и разбить схему. Подробно разберём первый гол, который идеально подчеркнул, как «Ливерпуль» воспользовался уязвимым местом системы.

Первый гол

«Ливерпуль» медленно катал мяч на левом краю атаки, дождался, пока «Аталанта» сядет в позиционную оборону, а потом резко вернул мяч защитникам. Папу Гомес потерялся: он успел опуститься, но не подняться обратно и не накрыл Хендерсона, а тот отдал пас Рису Уильямсу, центральному защитнику. Пока не страшно.



Одновременно целая группа игроков «Ливерпуля» была занята тем, что запутывала соперников. Салах ушёл на самую бровку, переключив на себя латераля Мохику. Значит, тот уже не мог встретить Александер-Арнольда. В то же время Джонс и Вейналдум одновременно пошли в первую линию атаки. Фройлер и Пашалич спустились за ними. Александер-Арнольд остался свободен, его по цепочке принял Сапата – но он уже разрывался между Трентом и центральным защитником Рисом Уильямсом. В итоге, Сапата везде опоздал, а свободный Рис отдал на свободного Трента. Это был предголевой пас. Ниже на скриншоте момент, когда Трент принял этот пас.

Зелёная пунктирная линия – траектория паса на рывок Жоты, а сам рывок обозначен зелёной сплошной линией. А вот почему он остался один в один. Трент (который принимает мяч и сделает голевой пас) совершенно один (потому что Сапата). На него с опозданием выбрасывается Фройлер (11-й номер) – и бросает Джонса (движение Фройлера показано красной стрелкой). На Джонса по цепочке выдвинулся Джимсити (19-й номер), который для этого бросил свою зону (ещё одна красная стрелка). Так Паломино остался один в один – и «Ливерпуль» получил идеальную ситуацию для Жоты с возможностью рывка за спину защитнику.



Виноват Сапата, который не вовремя оставил Трента. Всё-таки свободный юниор-защитник на своей половине гораздо менее опасен, чем свободный плеймейкер «Ливерпуля» — на чужой. Но всё движение игроков «Ливерпуля» было направлено на создание хаоса и затруднение передачи игроков. Мохика не мог играть по Тренту из-за Салаха, Фройлер и Джимсити тоже не могли не выдвинуться.

Александер-Арнольд – идеальный. О таком герое мечтает любой клуб Мама не пускала Трента играть за «Ливерпуль», если он плохо ел.

Резким вертикальным движением мяча в атаку и обратно в оборону «Ливерпуль» растянул «Аталанту», потом сложными перемещениями игроков усложнил прессинг и сломал схему, а дальше воспользовался разрывами. Эффективный приём, если заранее знать, что опции «не прессинговать» у итальянцев нет.

Остальные голы – тот же принцип

Первый гол почти не изменил сценарий для «Ливерпуля» — «Аталанта» не та команда, которая будет удерживать домашнюю ничью с фаворитом (просто не умеет). Но всю оставшуюся игру команда Клоппа продолжала ловить хозяев на одном и том же противоречии: мяч из атаки сначала резко доставляется в оборону, а потом, когда игроки «Аталанты» начинают выходить в прессинга, идёт обратно в атаку.



Второй гол «Ливерпуль» формально забил после углового, но принцип тот же: после подачи углового мяч дошёл до центральных защитников. Гомес выждал паузу, и только когда «Аталанта» потянулась вперёд, сделал заброс на ход на Жоту. Снова за спину, снова в противоход.



Четвёртый гол: при вбрасывании аута одновременно поменяли позиции сразу три игрока «Ливерпуля». Салах открылся в центре, Жота отошёл в полузащиту, а Джонс одновременно сделал рывок в атаку. «Аталанта» снова запуталась при передаче игроков друг другу: Салах вывел на гол Мане, но с тем же успехом мог вывести и Джонса, у него вообще был чистый выход один на один.

Ауты – одно из неизученных явлений в футболе. «Ливерпуль» пытается сделать их своей фишкой И чемпиону Англии это удаётся.

Итого три гола из пяти забиты благодаря сознательной игре «Ливерпуля» на главной особенности «Аталанты». Быстрое вертикальное движение мяча от форвардов к защитникам убивало компактность, а смена позиций вингеров и полузащитников в худшем случае давала им возможность ловить соперников на противоходе, а в лучшем – вообще бежать к воротам без помех (как во время четвёртого гола). Отсутствие опции «Не прессинговать» было обязательным условием этих голов. То есть такой футбол эффективнее всего именно против «Аталанты». «Ливерпуль» подстроился.

С одной стороны, такое уважение даже лестно. С другой – «Ливерпуль» очень чётко обозначил потолок этой симпатичной команды, если против неё играть расчётливо – не закрыто, а по плану, бьющему в конкретные точки. «Аталанта» попала в пул больших клубов и заявила о себе. Теперь к ней серьёзно относятся. Даже Клопп подстраивается. В такой ситуации Гасперини ещё не был. И для него, вместе с его симпатичной командой, было бы лучше, если бы их впредь пореже воспринимали настолько всерьёз и пореже так сильно подстраивались.



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