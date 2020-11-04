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Юран — об 1/8 финала Кубка России: там всё Премьер-Лига, нам всё равно кого обыгрывать

Юран — об 1/8 финала Кубка России: там всё Премьер-Лига, нам всё равно кого обыгрывать
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал победу в матче группового этапа Кубка России с «Рубином» (1:0).

«Какой комментарий? Здесь можно только благодарить команду, парней. Я сказал в первые дни, после приезда в Хабаровск, что они могут больше. Любому тренеру приятно вдвойне, когда его слушают, слышат, выполняют. Поэтому были простые слова, тут психология, всё идёт от головы. Да, команда Премьер-Лиги, мы с большим уважением отнеслись к «Рубину», но приедут они основным составом или молодёжью, нас не должно было интересовать. Сегодня сказал: «Я уверен, что вы это сделаете, что мы пройдём «Рубин». Просто нужно выйти с запредельной самоотдачей, желанием, дисциплиной». Всё это получилось.

Парни молодцы. Я поблагодарил команду, потому что ещё раз повторюсь: это дорого стоит. То, что я увидел на поле. И то, мне этого мало. Я ещё буду выжимать из парней. Это прежде всего им надо. Дальше прошли из первого дивизиона только Самара и «СКА-Хабаровск». Молодцы. Сейчас проанализируем, отодвинем в сторону и будем готовиться к чемпионату.

Ну, следующая стадия… Там всё Премьер-Лига, поэтому нам всё равно кого обыгрывать», — цитирует Юрана пресс-служба «СКА-Хабаровск».

Определились все участники 1/8 финала Кубка России
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