В заключительном туре группового этапа Кубка России «СКА-Хабаровск» принимал «Рубин». Матч прошёл на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершился со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Рамазан Гаджимурадов. «СКА-Хабаровск», набрав 6 очков, занял первое место в 9-й группе Кубка России. После этой встречи определились все участники 1/8 финала Кубка России.



В следующей стадии соревнований оказались 14 команд РПЛ: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов», «Динамо», «Урал», «Спартак», «Арсенал», «Уфа», «Химки», «Ахмат», «Сочи» и «Тамбов». В 1/8 финала пробились два представителя ФНЛ – «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск».



Жеребьёвка следующей стадии должна состояться в течение семи дней после окончания элитного раунда. Проведение 1/8 финала Кубка России запланировано на февраль 2021 года.

«Рубин» проиграл «СКА-Хабаровску» и вылетел из Кубка России