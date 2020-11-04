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«Астана» Тихонова потерпела второе поражение подряд

«Астана» Тихонова потерпела второе поражение подряд
Футбол / Прочие турниры 0

В 17-м туре казахстанской Премьер-лиги «Тараз» принимал «Астану». Матч прошёл на стадионе «Жас Кыран» в Алма-Ате и завершился со счётом 1:0.

Напомним, главным тренером «Астаны» является бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов. Для подопечных российского специалиста это поражение стало вторым подряд. Ранее команда проиграла «Кайрату», что позволило её сопернику досрочно стать чемпионом Казахстана. В составе победителей один из голов забил нападающий Вагнер Лав, ранее выступавший за ЦСКА.

«Астана», набрав 27 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Помимо «Кайрата» (44) подопечных Тихонова опережает «Тобол» (29). Ближайший преследователь, «Ордабасы», уступает «Астане» по дополнительным показателям.

Казахстан - Премьер-лига. 17-й тур
04 ноября 2020, среда. 14:00 МСК
Тараз
Тараз
Окончен
1 : 0
Астана
Нур-Султан
1:0 Ниядзи – 32'
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