«Астана» Тихонова потерпела второе поражение подряд

В 17-м туре казахстанской Премьер-лиги «Тараз» принимал «Астану». Матч прошёл на стадионе «Жас Кыран» в Алма-Ате и завершился со счётом 1:0.



Напомним, главным тренером «Астаны» является бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов. Для подопечных российского специалиста это поражение стало вторым подряд. Ранее команда проиграла «Кайрату», что позволило её сопернику досрочно стать чемпионом Казахстана. В составе победителей один из голов забил нападающий Вагнер Лав, ранее выступавший за ЦСКА.



«Астана», набрав 27 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Помимо «Кайрата» (44) подопечных Тихонова опережает «Тобол» (29). Ближайший преследователь, «Ордабасы», уступает «Астане» по дополнительным показателям.