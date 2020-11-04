Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алешандре Пато может перейти в клуб британского Чемпионшипа

Алешандре Пато может перейти в клуб британского Чемпионшипа
Футбол / Англия 0

Бразильский нападающий Алешандре Пато в ближайшее время может подписать контракт с «Бирмингем Сити». Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на спортивного журналиста Тима Викери.

С конца августа 31-летний форвард пребывает в статусе свободного агента — футболист объявил об уходе из бразильского «Сан-Паулу» после 17 месяцев в клубе.

В сезоне-2020 Алешандре забил три мяча в 11 матчах чемпионата Бразилии. Контракт Пато с «Сан-Паулу» был рассчитан до 31 декабря 2022 года. Трансферная стоимость футболиста — € 6 млн. Пато уже сообщал о планах вернуться в один из европейских чемпионатов.

На протяжении профессиональной карьеры Пато выступал за «Милан», «Челси», «Вильярреал», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и бразильские «Интернасьонал» и «Коринтианс».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020