Алешандре Пато может перейти в клуб британского Чемпионшипа
Бразильский нападающий Алешандре Пато в ближайшее время может подписать контракт с «Бирмингем Сити». Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на спортивного журналиста Тима Викери.
С конца августа 31-летний форвард пребывает в статусе свободного агента — футболист объявил об уходе из бразильского «Сан-Паулу» после 17 месяцев в клубе.
В сезоне-2020 Алешандре забил три мяча в 11 матчах чемпионата Бразилии. Контракт Пато с «Сан-Паулу» был рассчитан до 31 декабря 2022 года. Трансферная стоимость футболиста — € 6 млн. Пато уже сообщал о планах вернуться в один из европейских чемпионатов.
На протяжении профессиональной карьеры Пато выступал за «Милан», «Челси», «Вильярреал», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и бразильские «Интернасьонал» и «Коринтианс».
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