Вильмар Барриос: «Зенит» ещё больше усложнил себе задачу, но мы будем сражаться до конца

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» (1:1).
«Грустные ощущения, потому что цель на матч была взять три очка, чтобы продолжить борьбу в турнире. К сожалению, мы ещё больше усложнили себе задачу. Но ничего — надо продолжать борьбу до конца, будем сражаться.
В турнирах такого класса всё решают мелкие детали. До голевого удара у «Лацио» было несколько подходов к воротам. Я думаю, у них было достаточно настойчивости, они были сконцентрированы и, в общем, гол получился довольно заслуженным. Но, повторюсь, мы будем сражаться до конца.
Безусловно, у «Лацио» очень хорошая команда, но и мы были готовы к тому, чтобы противостоять их игрокам. Увы, немного не хватило концентрации — им удалось провести контратаку, но вообще мы хорошо сражались и большую часть матча контролировали игру», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».
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