«Челси» разгромил «Ренн» в матче Лиги чемпионов. Вернер оформил дубль

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Челси» уверенно обыграл французский «Ренн» — 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживала матч бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером.
Уже по итогам первого тайма перед «Ренном» стояла практически невыполнимая задача — французы играли вдесятером и проигрывали со счётом 0:2. Оба мяча забил Тимо Вернер, оба гола были забиты с пенальти, каждый из которых в свои ворота заработал Далберт. За оба нарушения он и получил по жёлтой карточке. Практически сразу же после перерыва свой мяч забил второй нападающий «Челси» Тэмми Абрахам.
В другом матче группы «Краснодар» на выезде уступил «Севилье». Российский клуб вёл со счётом 2:1, играя в большинстве, но не только не сумел удержать победу, но даже не набрал очков.
В следующем туре «Ренн» примет на своём поле «Челси», тогда как «Краснодар» дома сыграет с «Севильей». Матчи состоятся 24 ноября.
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