Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» разгромил «Ренн» в матче Лиги чемпионов. Вернер оформил дубль

«Челси» разгромил «Ренн» в матче Лиги чемпионов. Вернер оформил дубль
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Челси» уверенно обыграл французский «Ренн» — 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживала матч бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером.

Уже по итогам первого тайма перед «Ренном» стояла практически невыполнимая задача — французы играли вдесятером и проигрывали со счётом 0:2. Оба мяча забил Тимо Вернер, оба гола были забиты с пенальти, каждый из которых в свои ворота заработал Далберт. За оба нарушения он и получил по жёлтой карточке. Практически сразу же после перерыва свой мяч забил второй нападающий «Челси» Тэмми Абрахам.

В другом матче группы «Краснодар» на выезде уступил «Севилье». Российский клуб вёл со счётом 2:1, играя в большинстве, но не только не сумел удержать победу, но даже не набрал очков.

В следующем туре «Ренн» примет на своём поле «Челси», тогда как «Краснодар» дома сыграет с «Севильей». Матчи состоятся 24 ноября.

Лига чемпионов. Группа E. 3-й тур
04 ноября 2020, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Ренн
Ренн, Франция
1:0 Вернер – 10' (пен)   2:0 Вернер – 41' (пен)   3:0 Абрахам – 50'
Удаления: нет / Далберт – 40'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020