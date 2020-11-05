Сафонов: «Краснодар» не имеет права отдавать победу, играя в большинстве и ведя 2:0

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подвёл итоги выездной встречи 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с испанской «Севильей» (2:3).

«Речь Шапи в раздевалке? То, что происходит в раздевалке, там и должно оставаться. Каждый недоволен тем результатом, который получился. Мы не имеем право никакой команде отдавать победу, играя в большинстве и ведя 2:0. Мы просто поговорили между собой. То, что было в раздевалке, там и останется.

Думаю, что на второй тайм надо было выходить по-другому, но это мое мнение. Возможно, если бы мы выбрали более атакующую модель с высоким прессингом, то нам было бы легче. Мы прижались, и в этом была наша ошибка. Но это мое мнение. Не знаю, как было на самом деле.

Не было установки играть от обороны. Просто характер игры был таким, и так сложилась ситуация. Мы могли поменять ход игры в другую сторону. Может быть, сказался недостаток опыта, может, еще что-то. Мы разберемся с этим», — цитирует Сафонова официальный сайт «Матч ТВ».