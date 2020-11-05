Матвей Сафонов вышел на второе место по количеству матчей за «Краснодар» среди вратарей

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов принял участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (2:3).



Как сообщает пресс-служба «быков», для 21-летнего футболиста эта встреча стала уже 72-й официальной за клуб. По этому показателю он вышел на второе место и теперь уступает только партнёру по команде Андрею Синицыну (103).



Сафонов защищает цвета «Краснодара» с 2017 года, а с этого года вызывается в сборную России. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 15 голов. В Лиге чемпионов на счету Матвея 5 встреч и 10 пропущенных мячей.



«Краснодар», набрав одно очко в трёх турах, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов, опережая «Ренн» по дополнительным показателям. Первые два места занимают «Челси» и «Севилья» (у обеих команд по 7 очков).

Сафонов: «Краснодар» не имеет права отдавать победу, играя в большинстве и ведя 2:0