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«Старая леди смотрит, как проезжает автобус». Болельщики недовольны ленью Месси

«Старая леди смотрит, как проезжает автобус». Болельщики недовольны ленью Месси
Футбол / Лига чемпионов 0

4 ноября состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» проиграло каталонской «Барселоне» со счётом 1:2.

Внимание привлёк эпизод, который случился в компенсированное ко второму тайму время. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ходил по полю пешком и даже не пытался оказать сопротивление пробегающему игроку соперника. Болельщики были разгневаны этим моментом и обрушились с критикой в социальных сетях.

«Лидерские качества – уровень Месси», — написал один из пользователей «Твиттера».

«Вот почему «Ливерпуль» не хочет бороться за Месси. Клопп бы воспламенился, увидев это», — отметил другой фанат футбола.

«Это как старая леди смотрит, как мимо проезжает автобус», — уверяет третий комментатор.

«Когда Месси подумал, что он в своей столовой», — пошутил один из пользователей.

«Они должны отпустить Месси в январе», — предложил поклонник футбола.

«Лучший в мире, но это высокомерие и самоуверенность с нулевой ответственностью», — негодует очередной комментатор.

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