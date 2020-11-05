«Старая леди смотрит, как проезжает автобус». Болельщики недовольны ленью Месси

4 ноября состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» проиграло каталонской «Барселоне» со счётом 1:2.
Внимание привлёк эпизод, который случился в компенсированное ко второму тайму время. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ходил по полю пешком и даже не пытался оказать сопротивление пробегающему игроку соперника. Болельщики были разгневаны этим моментом и обрушились с критикой в социальных сетях.
«Лидерские качества – уровень Месси», — написал один из пользователей «Твиттера».
«Вот почему «Ливерпуль» не хочет бороться за Месси. Клопп бы воспламенился, увидев это», — отметил другой фанат футбола.
«Это как старая леди смотрит, как мимо проезжает автобус», — уверяет третий комментатор.
«Когда Месси подумал, что он в своей столовой», — пошутил один из пользователей.
«Они должны отпустить Месси в январе», — предложил поклонник футбола.
«Лучший в мире, но это высокомерие и самоуверенность с нулевой ответственностью», — негодует очередной комментатор.
- 5 ноября 2020
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