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Колыванов: и «Зенит», и «Краснодар» могли выступить в Лиге чемпионов успешнее

Колыванов: и «Зенит», и «Краснодар» могли выступить в Лиге чемпионов успешнее
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший форвард «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о результатах российских клубов в матчах 3-го тура Лиги чемпионов. «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), «Зенит» разделил очки с «Лацио» (1:1), а «Краснодар» в гостях уступил «Севилье» (2:3), хотя вёл в счёте с преимуществом в два мяча.

«Группы у всех наших команд непростые. Конечно, и «Зенит», и «Краснодар» могли выступить успешнее. Результаты «Локомотива» же достаточно хороши. «Зенит» дома должен был обыгрывать «Брюгге», и с «Лацио» вчера могли добиться более удачного результата. Но у петербуржцев есть ещё шансы хорошо сыграть против «Лацио» и «Брюгге». Это же не «Бавария» и «Барселона». «Краснодар» же проиграл очень обидно. Но показали, что с «Севильей» можно играть», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Лавровой.

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