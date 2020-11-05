В РФС признали ошибки арбитра Вилкова во время матча «Рубин» — «Краснодар»

Служба коммуникаций Российского футбольного союза сообщила, что экспертно-судейская комиссия РФС изучила действия судьи Михаила Вилкова во время матча «Рубин» — «Краснодар». Эксперты обнаружили ошибки арбитра, но результат матча аннулирован не будет.
«На основании отчета Дэвида Эллирея, советника генсека РФС, комиссия признала серьёзные ошибки в действиях арбитра и нарушения правил игры. При этом они не относятся к категории ошибок, из-за которых результаты матча могут быть аннулированы. В ходе заседания ЭСК также вскрылись некоторые факты по эпизоду перед назначением пенальти в ворота «Рубина». Позиция комиссии и новая информация будут доведены до апелляционного комитета, который планирует заслушать судью Михаила Вилкова и принять окончательное решение по обращению ФК «Рубин», — говорится в сообщении РФС.
- 5 ноября 2020
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