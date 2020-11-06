Грушевский: матч с «Фейеноордом» ЦСКА провалил, но российский футбол отнюдь не безнадёжен

Известный пародист, актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о результате матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:3).



«Не могу сказать, что всю ночь не мог спать из-за эйфории и смаковал игру своей любимой команды. Надо признать, что негативным был и результат, и игра. К примеру, в матче против «Динамо» Загреб можно говорить, что мы упустили хорошие шансы и могли рассчитывать на победу. Конечно же, я расстроен, но отчаяния нет. Надо переключаться на матч против «Ростова» и верить, что в ЛЕ удастся поправить ситуацию и выйти из группы.



Поражение неприятное, но заслуженное. На мой взгляд, два из трёх голов были забиты из офсайда. Конечно, это не отменяет негативного восприятия самой игры. Удивляет, что ЛЕ проходит без VAR. Но матч ЦСКА провалил, это объективно. Безусловно, первый гол вдохновил «Фейеноорд». Надо похвалить голландцев и Адвоката. Это яростная и правильная команда. После забитого мяча не пошли назад, а забили ещё. «Фейеноорд» заслужил победу. Но российский футбол отнюдь не безнадёжен, у нас подрастают свои молодые дарования.



Также на игре сказался и фактор замены Фернандеса. Очень надеюсь, что травма не заставит его пропустить несколько недель. Один из факторов бесстрастной игры ЦСКА — пустой стадион. Надо быть «Баварией», чтобы на пустом стадионе показывать феерическую игру. Куража в игре вчера не было совсем», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Геркус: Гончаренко против Дика Адвоката — всё равно что плотник супротив столяра