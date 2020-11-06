Геркус: Гончаренко против Дика Адвоката — всё равно что плотник супротив столяра

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сравнил главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и наставника «Фейеноорда» Дика Адвоката.



«Ну, Гончаренко против Дика Николаевича — всё равно что плотник супротив столяра», — написал Геркус в своём «твиттере».



5 ноября в Роттердаме прошёл матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Фейеноорд» на своём поле одержал победу над ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 3:1.



ЦСКА, набрав два очка, занимает последнее место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (4) поднялся на третье место. «Вольфсберг» (4) располагается на второй строчке, а лидирует в группе загребское «Динамо» (5). В следующем туре ЦСКА вновь встретится с «Фейеноордом». Игра пройдёт 26 ноября.

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