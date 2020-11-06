«Реал» предложит Серхио Рамосу контракт на два года
Мадридский «Реал» продлит контракт с защитником и капитаном команды Серхио Рамосом.
Как сообщает AS, соглашение с испанским футболистом будет продлено на два года. Отмечается, что зарплата останется прежней. Напомним, что переговоры о продлении контракта между «сливочными» и Рамосом длятся достаточно давно. Сообщалось, что Серхио был недоволен тем, что «Реал» предлагал ему пролонгацию на один год. Текущее соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2021 года.
Рамос защищает цвета «Королевского клуба» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. С «Реалом» игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.
«Этот мяч определил мою карьеру». Рамос назвал свой любимый гол за «Реал»
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