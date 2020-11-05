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«Этот мяч определил мою карьеру». Рамос назвал свой любимый гол за «Реал»

«Этот мяч определил мою карьеру». Рамос назвал свой любимый гол за «Реал»
Футбол / Лига чемпионов 0

Центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал о лучшем по его мнению забитом голе за испанский гранд. На прошлых выходных Серхио преодолел отметку в 100 голов за «сливочных».

«Рекорды и статистика — это интересно, но для меня главным являются победы команды. Тем не менее, я надеюсь, что буду ещё долго играть и забивать голы.

Каждый гол для меня — словно ребёнок. Очеь непросто выбрать какой-то один. Но особенный, конечно же, есть. Гол, который определил мою карьеру — тот самый, в Лиссабоне», — цитирует Рамоса Marca.

Гол, о котором говорит Рамос, был забит им на 93-й минуте финального матча Лиги чемпионов сезона-2013/2014. На тот момент «Реал» проигрывал мадридскому «Атлетико» со счётом 0:1. Рамос перевёл игру в дополнительное время, где королевский клуб забил сопернику три безответных мяча. Эта победа в Лиге чемпионов стала для Серхио первой в карьере.

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