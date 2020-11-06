Андре Шюррле: не хочу играть в футбол ни с друзьями, ни в любительской команде
Бывший полузащитник сборной Германии Андре Шюррле, заявивший о завершении карьеры по окончании прошлого сезона, признался, что не скучает по футболу. Последним клубом Шюррле был московский «Спартак», за который он выступал на правах аренды.
«Могу ли я ещё вернуться в футбол? На поле — уже нет. Я не хочу играть ни с друзьями, ни в любительской команде. Даже если мне предложит контракт топ-клуб, ничего уже не изменится, хоть я и не чувствую себя пенсионером.
Тем не менее однажды я могу стать телевизионным экспертом. Переговоры с вещателями уже были. Возможно, однажды этот вариант сработает. Но сперва мне надо убедиться, что я делаю правильный выбор, соглашаясь на предложение», — цитирует Шюррле Bild am Sonntag.
Шюррле: слишком близко принимал к сердцу то, что обо мне говорили
Рекомендуем вам
- 6 ноября 2020
-
20:00
-
19:57
-
19:49
-
19:47
-
19:40
-
19:38
-
19:31
-
19:23
-
19:14
-
19:05
-
19:01
-
18:44
-
18:43
-
18:36
-
18:36
-
18:28
-
18:22
-
18:21
-
18:15
-
18:14
-
18:08
-
17:57
-
17:53
-
17:48
-
17:43
-
17:40
-
17:31
-
17:25
-
17:22
-
17:16
-
17:12
-
17:00
-
16:52
-
16:44
-
16:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам