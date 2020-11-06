Андре Шюррле: не хочу играть в футбол ни с друзьями, ни в любительской команде

Бывший полузащитник сборной Германии Андре Шюррле, заявивший о завершении карьеры по окончании прошлого сезона, признался, что не скучает по футболу. Последним клубом Шюррле был московский «Спартак», за который он выступал на правах аренды.

«Могу ли я ещё вернуться в футбол? На поле — уже нет. Я не хочу играть ни с друзьями, ни в любительской команде. Даже если мне предложит контракт топ-клуб, ничего уже не изменится, хоть я и не чувствую себя пенсионером.

Тем не менее однажды я могу стать телевизионным экспертом. Переговоры с вещателями уже были. Возможно, однажды этот вариант сработает. Но сперва мне надо убедиться, что я делаю правильный выбор, соглашаясь на предложение», — цитирует Шюррле Bild am Sonntag.