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Андре Шюррле: не хочу играть в футбол ни с друзьями, ни в любительской команде

Андре Шюррле: не хочу играть в футбол ни с друзьями, ни в любительской команде
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник сборной Германии Андре Шюррле, заявивший о завершении карьеры по окончании прошлого сезона, признался, что не скучает по футболу. Последним клубом Шюррле был московский «Спартак», за который он выступал на правах аренды.

«Могу ли я ещё вернуться в футбол? На поле — уже нет. Я не хочу играть ни с друзьями, ни в любительской команде. Даже если мне предложит контракт топ-клуб, ничего уже не изменится, хоть я и не чувствую себя пенсионером.

Тем не менее однажды я могу стать телевизионным экспертом. Переговоры с вещателями уже были. Возможно, однажды этот вариант сработает. Но сперва мне надо убедиться, что я делаю правильный выбор, соглашаясь на предложение», — цитирует Шюррле Bild am Sonntag.

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