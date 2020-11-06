Тренер «Вероны»: Ибрагимович всех удивил, он остаётся игроком топ-уровня

Главный тренер «Вероны» Иван Юрич поделился ожиданиями от матча 7-го тура Серии А с «Миланом». Встреча состоится 8 ноября. «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 16 очков. «Верона» (11) — на седьмом месте.
«Ибра всех удивил. Я был удивлён его игрой. Не ожидал, что он будет таким свежим. «Милан» повысил качество игры. Сегодня «Милан» играет в современный футбол, они очень много бегают, команда выглядит здоровой.
Считаю, «Милан» играет в превосходный футбол. Если дать им сыграть в свою игру, они будут очень опасны. Если даже накрывать игроков «Милана», они найдут Златана длинной передачей. У них сотни вариантов.
Ибра по-прежнему делает разницу движением, техникой и боевым духом. Он остаётся игроком топ-уровня. Конечно, хотел бы, чтобы он играл в нашей команде», — цитирует Юрича Football Italia.
- 6 ноября 2020
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