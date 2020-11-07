«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: бильярдный удар Бернарда приближает Сульшера к увольнению

В данный момент проходит матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Гудисон Парк» в городе Ливерпуль.



На 19-й минуте матча полузащитник хозяев Бернард открыл счёт в игре. Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд выбил мяч от своих ворот точно на нападающего Доминика Калверта-Льюина, который сбросил его точно на ногу 28-летнему бразильцу, который немного сблизился с воротами и точным ударом низом переправил мяч в ворота Давида де Хеа.

Последний раз команды встречались в матче 28-го тура АПЛ-2019/2020 1 марта 2020 года в Ливерпуле. Матч закончился со счётом 1:1.



«Ириски» набрали 13 очков и занимают промежуточное 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Манкунианцы (7) — на 15-м месте.