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Талалаев: очень сложно вскрывать игру, когда обороняются восемь человек

Талалаев: очень сложно вскрывать игру, когда обороняются восемь человек
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал матч 14-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:0).

«Я перед матчем сказал, что игра будет тяжёлой. Мы играли с командой, которая умеет обороняться. Очень сложно вскрывать игру, когда восемь человек обороняются и двое бегут в контратаку. В первом тайме не позволили сопернику создать моменты. Во второй половине игры стало проще, мы освежили фланги и стали доставлять мяч в штрафную. Очень важная победа для нас», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

«Тамбов» принимал «Ахмат» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче был забит на 87-й минуте. Затяжная позиционная атака принесла успех грозненцам. Мяч передвигался по штрафной, после чего защитник «Ахмата» Максим Ненахов прострелил с ходу во вратарскую площадь, и Артём Тимофеев в касание отправил мяч в сетку ворот.

«Ахмат» вырвал победу у «Тамбова» в матче 14-го тура РПЛ
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