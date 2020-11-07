«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»: Вернер доводит счёт до разгромного

В данный момент подходит к концу матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Встреча проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».



На 80-й минуте счёт до разгромного (4:1) довёл удар нападающего Тимо Вернера. 24-летний немец среагировал на отскок мяча от французского полузащитника Н'Голо Канте и расстрелял ворота, защищаемые Ароном Рэмсдейлом.

Последняя игра между «Шеффилдом» и «Челси» состоялась 11 июля 2020 года в рамках 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020. Матч проходил на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.



Перед началом матча в активе лондонского супер-клуба было 12 очков и 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Клинки» (1) — на 20-м месте.