Видеообзор разгромной победы «Челси» в матче АПЛ с «Шеффилд Юнайтед»

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» принимал «Шеффилд Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в столице Великобритании и завершилась победой хозяев с разгромным счётом — 4:1.



Счёт был открыт усилиями гостей на 9-й минуте матча — нападающему Дэвиду Макголдрику ассистировал норвежский полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге. Это второй голевой удар 32-летнего ирландца в нынешнем сезоне.

На 23-й минуте хозяева усилиями Тэмми Абрахама сравняли счёт. 23-летний англичанин, находясь в одиночестве, получил точную передачу от полузащитника Матео Ковачича и переправил мяч в угол ворот Арона Ремсдейла.

На 34-й минуте хозяева вышли вперёд (2:1). 23-летний Бенджамин Чилвел откликнулся на подачу полузащитника Хакима Зиеша и беспрепятственно переправил мяч в ворота.

На 77-й минуте защитник «аристократов» Тьяго Силва замкнул подачу со штрафного марокканского полузащитника Хакима Зиеша (3:1). Это дебютный гол 36-летнего бразильца в АПЛ.

Окончательный счёт (4:1) был установлен на 80-й минуте матча усилиями нападающего Тимо Вернера. 24-летний немец среагировал на отскок мяча от французского полузащитника Н'Голо Канте и забил уже 4-й гол в сезоне.

«Челси» набрал 15 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Клинки» (1) — на последнем, 20-м месте.