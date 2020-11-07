Два футболиста киевского «Динамо» заразились коронавирусом перед матчем с «Шахтёром»
Донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо» прошли внеплановое тестирование на коронавирус перед матчем 9-го тура чемпионата Украины, который состоится 8 ноября.
Как сообщает сайт Meta-ratings.com.ua, новых случаев заражения COVID-19 в составе донецкой команды не выявлено. Что касается киевлян, то положительные результаты тестов получены у полузащитников Владимира Шепелева и Богдана Леднева.
Таким образом, оба футболиста присоединились к группе ранее заражённых COVID-19. В неё входят Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Белуце, Николай Шапаренко, а также Георгий Бущан, Денис Бойко и Виталий Миколенко.
Матч «Динамо» — «Шахтёр» состоится 8 ноября. Начало — в 18:00 мск.
Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга заразился коронавирусом
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