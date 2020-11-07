Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга заразился коронавирусом

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга получил положительный тест на коронавирус, сообщает «Футбол NEWS». Напомним, девять представителей клуба заразились Covid-19. Украинская Премьер-лига намерена обязать «Динамо» пройти дополнительные тесты на коронавирус перед матчем девятого тура с «Шахтёром», который состоится 8 ноября.



Напомним, 4 ноября в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевское «Динамо» проиграло каталонской «Барселоне» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Владислав Супряга вышел в основном составе и провёл на поле 71 минуту. Единственный мяч киевского клуба забил полузащитник Виктор Цыганков. В следующем туре еврокубка «Динамо» 24 ноября примет «Барселону».

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