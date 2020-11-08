Манчини вернул в сборную Италии 33-летнего Кришито

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объявил список футболистов, вызванных на матчи с Эстонией, Польшей и Боснией и Герцеговиной.

В списке оказался 33-летний защитник «Дженоа» Доменико Кришито, который в последний раз вызывался в сборную в 2018 году. Всего в списке 41 футболист.

Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Давиде Калабрия («Милан»), Доменико Кришито («Дженоа»), Данило Д'Амброзио («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон Палмиери Дос Сантос («Челси»), Алессандро Флоренци («Пари Сен-Жермен»), Джанлука Манчини («Рома»), Анджело Огбонна («Вест Хэм Юнайтед»), Лука Пеллегрини («Дженоа»), Алессио Романьоли («Милан»), Леонардо Спинаццола (Рома).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Гаэтано Кастровилли («Фиорентина»), Брайан Кристанте («Рома»), Роберто Гальярдини («Интер»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Аталанта»), Роберто Сориано («Болонья»), Сандро Тонали («Милан»).

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Франческо Капуто («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Шанхай Шеньхуа»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Мойзе Кин («Пари Сен-Жермен»), Кевин Лазанья («Удинезе»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Пьетро Пеллегри («Монако»).