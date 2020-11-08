Защитник «МЮ» подал в суд на бывшую жену за неправомерное использование личной информации

22-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван Биссака начал судебное разбирательство с бывшей женой Рианной Бентли после того, как в эфире в «Инстаграме» она выразила мнение, что у футболиста имеется ребёнок от другой женщины. Об этом сообщает Daily Mail.
Сообщается, что экс-супруга обнаружила, что у Ван Биссаки есть ребёнок от другой женщины после того, как модель из США Марлисия Ортис заявила, что она находилась в отношениях с игроком «МЮ». В сентябре Ортис опубликовала фотографию с Ван Биссакой в «Инстаграме», которая с тех пор также была удалена, с подписью: «У него скоро будет ребенок, но он сказал мне, что не хочет этого».
Ван-Биссака и Эйприл Фрэнсис, его нынешняя партнёрша и мать его новорождённого ребёнка, подали судебный иск против Бентли за предполагаемое неправомерное использование частной информации.
Аарон Ван Биссака стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года, перейдя из «Кристал Пэлас» за € 55 млн. С тех пор он провёл за манкунианцев 56 встреч, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи, получив 9 жёлтых карточек.
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