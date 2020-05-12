Шоу: Ван-Биссака — лучший защитник в мире по игре один на один
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился мнением о партнёре по команде Аароне Ван-Биссаке, который перешёл в манкунианский клуб летом 2019 года.
«Аарон был самым последовательным игроком «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Я могу вспомнить только одну ошибку — когда в матче с «Уотфордом» арбитр назначил пенальти в наши ворота.
В каждой встрече Ван-Биссака играл здорово. Он всегда находится в правильном положении. Считаю его лучшим защитником в мире по игре один на один. Никто не может пройти его. Он стал лучше в этом компоненте.
Аарон улучшил также навыки игры в атаке. Он учится каждый день и всё ещё хочет знать больше. Это был потрясающий трансфер», — приводит слова Шоу пресс-служба «красных дьяволов» на официальном сайте клуба.
Три трансфера «Манчестер Юнайтед» вошли в десятку лучших в АПЛ по версии ESPN
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