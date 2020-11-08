Диего Симеоне: матч с «Барселоной» не решит исход нынешнего розыгрыша Примеры

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 9-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (4:0) и поделился ожиданиями от встречи с «Барселоной», которая состоится 21 ноября.



«Вижу динамику, энтузиазм, силу и желание команды. Вижу, как мы становимся лучше с каждой тренировкой. Меня радует, что футболисты, которые в прошлом сезоне получали мало игрового времени, сейчас очень важны для команды. Думаю, у нас сбалансированный состав.



Что касается „Барселоны“, эта команда хорошо нас знает. Этот матч не решит исход нынешнего розыгрыша Примеры. До встречи ещё 15 дней. Сейчас футболисты поедут играть за сборные, а нам придётся подождать. Посмотрим, в каких кондициях они вернутся в клуб», — приводит слова Симеоне Goal.com.

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