Куман по телефону сообщил Суаресу о том, что он должен покинуть «Барселону»

Уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес рассказал, как проходили его последние недели в «Барселоне».

«Мои отношения с Куманом были основаны на профессионализме. В то время, когда во время телефонного звонка он сообщил мне, что я должен уйти, я ответил ему, что до тех пор, пока «Барселона» не найдёт мне подходящий вариант, я должен продолжать тренироваться в клубе. У нас было взаимное уважение: я по отношению к нему за решение, которое он принял как тренер, а он по отношению ко мне за то, что я выполнял все требования и продолжал тренироваться, не беспокоясь и не жалуясь.

Я провел три недели, тренируясь с полной отдачей, которая соответствует мне, не давая ни единого повода усомниться в моих качествах. Однако, меня отправили тренироваться отдельно, и я тренировался. Куман понял мою ситуацию, и когда настал момент, он сказал мне, что если мы не найдем клуб, то он позволит мне остаться.

Всё изменилось с появлением «Атлетико» — клуба, который позволил снова почувствовать себя ценным игроком. Я хотел найти решение, найти свой путь, и, к счастью, я нашел его», — цитирует Суареса AS.

В текущем сезоне за «Атлетико» 33-летний форвард провёл 9 встреч во всех турнирах, в которых отметился 5 забитыми мячами и 1 результативной передачей.